 

В ДТП на федеральной трассе «Байкал» погибла 11-летняя девочка

19.02.2023, 11:30, Новости дня
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В результате столкновения легковушки с большегрузным автомобилем на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области погибла 11-летняя девочка, информирует региональный главк МВД России.

В пресс-службе пояснили, что в районе села Хужино Иркутской области легковая машина 36-летнего водителя столкнулась с большегрузным автомобилем, за рулем которого находился 60-летний мужчина, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что в результате 11-летняя девочка, находившаяся в салоне легковушки, скончалась при доставлении в медицинское учреждение, медицинская помощь понадобилась 9-летнему пассажиру и водителю иномарки.

Отмечается, что водитель большегруза не пострадал. На месте происшествия организовано реверсивное движение транспорта, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Башкирии пострадало шесть человек, в том числе три человека погибли, из них один ребенок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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