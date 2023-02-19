“Эффект теломер”: Как оставаться долго здоровым и молодым без врачей и лекарств?

Дорогие читатели, каждый из нас рано или поздно задает себе этот вопрос. И на него с научной точки зрения отвечает ученая-цитогенетик, доктор философии Элизабет Блэкберн в своей книге “Эффект теломер: революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни”. Элизабет Блэкберн обнаружила биологический индикатор − теломеразу, которая восстанавливает теломеры, влияющие на продолжительность нашей жизни. Открытие принесло автору Нобелевскую премию по медицине и физиологии в 2009 году. Согласно результатам исследования доктора Блэкберн, все что нам нужно, чтобы жить долго и быть здоровыми − это удлинить наши теломеры.

Как это сделать? Как в нашей обычной жизни воспользоваться этим смелым, революционным открытием? И каким образом происходит исцеление нашего тела?

Для того, чтобы удлинить теломеры, необходимо понимать, какие факторы влияют на них. Основные, по мнению автора, это стресс, хроническая усталость, неправильное питание, избыток ультрофиолета (да, ультрафиолет способен повреждать теломеры), наши негативные мысли и чувства (злость, зависть, обида и др.), которые мы испытываем изо дня в день. Это означает, что наш жизненный опыт (или даже скорее наша субъективная реакция на него), образ жизни, который мы ведем, способны изменять длину теломер (удлинять или укорачивать). Иными словами, человек может влиять на то, как он стареет, на самом базовом, клеточном, уровне. И один из секретов долгой и здоровой жизни заключается в том, чтобы активно стимулировать обновление клеток.

Как возвратить нашим теломерам “молодую” длину и поддерживать ее на высоком уровне?

Для наших теломер полезна здоровая еда: жирная рыба, свежие фрукты и овощи всех цветов радуги, блюда с фасолью, цельными злаками, орехами и семенами, льняное масло и листовая зелень (все, что богато омега-3 жирными кислотами, которые необходимы нашему организму для поддержания теломер в нормальном состоянии). А вот сахар и переработанное мясо (например, сосиски и колбасу) теломеры ненавидят.

На теломеры влияют не только продукты, которые мы едим, но и мысли и чувства, которые у нас возникают. Да, в каждодневной гонке мы не можем полностью оградить себя от стресса, но можем воспринимать стрессовые события не как угрозу, а как вызов. Ведь наши эмоции не являются объективной реакцией на окружающий мир. Они лишь следствие того, как мы сами истолковываем происходящее вокруг. И в следующий раз вместо того, чтобы подавлять негативные мысли или позволять им контролировать ваше поведение, просто дайте им пройти мимо.

Исследование автора доказало, что медитация, дыхательные техники, цигун, способствуют снижению стресса и увеличению количества теломеразы – фермента, который восстанавливает и укрепляет наши теломеры.

Движение, физкультура, спорт – наш главный козырь в продлении молодости иммунной системы. Равно как и сон – чем дольше мы спим, тем длиннее наши теломеры.

Как советует Далай-лама XIV, каждый день, проснувшись, говорите себе следующие слова: “Мне посчастливилось сегодня быть живым, мне достался ценнейший дар жизни, и я не собираюсь тратить ее попусту”. Дорогие читатели, старение и смерть неизбежны (во всяком случае пока), но мы в силах повлиять на то, какой будет наша жизнь до самого конца. Мы можем жить качественнее, полнее, радостнее не только сейчас, но и в старости. Как говорил Марк Твен, возраст существует только в нашей голове. Если о нем не думать, то его нет. То же самое можно сказать и про наше здоровье – если иметь о нем самое высокое мнение и свои мысли подкреплять здоровыми привычками (здоровая еда, физическая активность и позитивные чувства и эмоции), то так оно и будет. Не верьте на слово, а проверьте это сами. Будьте здоровы!