Мнение: 9 мая Украина останется без Дня Победы?
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Главдепутат Вячеслав Володин обиделся на Украину. Так и написал Володин в своем Telegram-канале, что Украина совершила «Самый подлый поступок», потому что собирается «отменить День Победы — 9 Мая».
Дословно:
«В Великой Отечественной войне Россия, Украина и Белоруссия пострадали больше всех. Миллионы погибших, города были разрушены, сёла — сожжены.
Память о Победе объединяет народ наших стран.
Это не даёт покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским.
Много преступлений им совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма»
отсюда
Справедливости ради надо сказать, что Украина не отрекается от памяти о тех, «кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма». 8 мая в стране официально отмечается «День памяти и примирения», а 9 мая отмечался День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Кроме того, предложение не праздновать 9 мая – это законопроект, подписанный всего лишь несколькими депутатами….
Впрочем, из-за шума, поднятого в России, Украина вполне может решить отмечать день победы над нацизмом не 9 мая, а 8 мая, как во многих странах, входивших в антигитлеровскую коалицию.
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Источник: Ирек Муртазин
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