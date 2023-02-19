Мнение: 9 мая Украина останется без Дня Победы?

Главдепутат Вячеслав Володин обиделся на Украину. Так и написал Володин в своем Telegram-канале, что Украина совершила «Самый подлый поступок», потому что собирается «отменить День Победы — 9 Мая».

Дословно:

«В Великой Отечественной войне Россия, Украина и Белоруссия пострадали больше всех. Миллионы погибших, города были разрушены, сёла — сожжены.

Память о Победе объединяет народ наших стран.

Это не даёт покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским.

Много преступлений им совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма»



отсюда

Справедливости ради надо сказать, что Украина не отрекается от памяти о тех, «кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма». 8 мая в стране официально отмечается «День памяти и примирения», а 9 мая отмечался День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Кроме того, предложение не праздновать 9 мая – это законопроект, подписанный всего лишь несколькими депутатами….

Впрочем, из-за шума, поднятого в России, Украина вполне может решить отмечать день победы над нацизмом не 9 мая, а 8 мая, как во многих странах, входивших в антигитлеровскую коалицию.

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