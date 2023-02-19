В Сингапуре растёт число краж из магазинов и супермаркетов

Владельцы сингапурских магазинов жалуются, что в последнее время стало очень много краж. Они составили почти пятую часть преступлений в прошлом году. CNA рассказывает, что полиция старается работать вместе с представителями индустрии для внедрения инициатив по борьбе с преступностью.

Случаев воровства всё больше, что уже ударило по местным ретейлерам. Кражи в супермаркетах и торговых центрах становятся чем-то привычным и составили почти пятую часть всех физических преступлений в прошлом году.

Али Армстронг узнал, как борются с этой проблемой.

Вы уже видели эти вывески. На них указано, что ждёт любителя острых ощущений или жадину, не желающего платить. Но эти предупреждения не стали защитой от воров. В прошлом году зарегистрировано около 3 200 случаев воровства — на 600 случаев больше, чем годом ранее.

Почти 7 из 10 случаев произошли в торговых центрах и супермаркетах. Часто ворам успевал помешать бдительный персонал, вовремя замечавший подозрительное поведение. Кто-то попадал на камеру, когда не оплачивал покупки на кассах самообслуживания.

В 2018 году полиция запустила программу борьбы с магазинными кражами. На сегодня к ней присоединились более 50 ретейлеров. Включая этого бакалейщика. Он терял до 200 долларов в месяц из-за воришек.

Следуя этой программе, магазин принял ряд мер для предотвращения воровства. Среди них — видеонаблюдение и зеркала для улучшения обзора мёртвых зон вроде этой.

ЧОКАЛИНГАМ ВИЖАЯКУМАР, директор магазина: Мы хотим показать, что нам всё видно.

Персонал магазина также обучили обращать внимание на признаки воровства. Сегодня кражи случаются здесь примерно раз в два месяца. Это большой прогресс, учитывая, что раньше продукты воровали дважды в неделю. Но и этого недостаточно.

ШИНГ ЮНН ЧИНН, глава отдела сотрудничества с общественностью: Мы продолжим тесное сотрудничество с представителями индустрии для внедрения инициатив по борьбе с преступностью. Среди них — улучшение элементов безопасности в магазинах и информирование населения о способах предотвращения краж.

Тем временем случаи краж из квартир также пошли вверх. В 2022 году их было около 1700 — примерно на 400 случаев больше, чем годом ранее. Чаще всего жертвы были знакомы с ворами: это могли быть домработницы или даже родственники.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2023 года.