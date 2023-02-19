В Крыму национализировали 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов

В Крыму под национализацию попали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, после завершения процедуры оценки этого имущества, его выставят на торги, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов отметил, что за весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. По его словам, это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что работа антитеррористической комиссии продолжается.

«Конечно, у тех, кто зарабатывает деньги в Крыму и направляет их против наших граждан, наших солдат, нет никаких принципов и чувства совести. Но важно и то, что олигархи, которые ведут свой бизнес таким образом, осознают, что у себя, на территории бывшей Украины, экономики уже нет, они ее похоронили. А у нас, в развивающемся, успешном российском регионе, они не брезгуют высасывать деньги. Сейчас для них это один из немногих источников дохода. Но и он для многих уже перекрыт», – подчеркнул Константинов.

По его мнению, после завершения процедуры оценки национализированного имущества, его выставят на торги. Конкретные сроки пока не определены, поскольку объем работы по оцениванию принятых в собственность республики объектов значительный, указал Константинов.

«Как только эту работу завершат, мы передадим имущество заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа», – сказал он.

Ранее Константинов сообщил, что национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины, а по итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО.

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