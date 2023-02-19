ТК «Звезда»: В России создана управляемая с планшета БМП

Холдинг «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех» компания ВНИИ «Сигнал» разработала роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица», которая может действовать без экипажа, сообщили в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда».

На кадрах, показанных «Военной приемкой», машина передвигается по полигону под управлением оператора с пункта управления, смонтированного на базе «внедорожника», при этом отмечается, что для управления новым боевым роботом достаточно и электронного планшета, передает РИА «Новости».

Как рассказал главный конструктор ВНИИ «Сигнал» Сергей Курдубанов, создать такую роботизированную машину, способную применяться в безэкипажном варианте, можно из любой бронетехники за 10 дней.

Напомним, в августе Ростех опубликовал видео с новой роботизированной боевой машиной пехоты БМП-3 с боевым модулем «Синица» в действии на испытательном полигоне.

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