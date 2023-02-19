Эксперт объясняет, как вести себя при общении с кредиторами

Как рассказал РИА Новости Андрей Петков генеральный директор МФК “Частное слово”, заемщик, который не может или не хочет платить по кредиту в установленный срок, должен сообщить об этом кредитору.

Когда заемщик понимает, что вернуть кредит кредитору в срок невозможно, ему необходимо серьезно подумать о своих возможностях найти подходящую сумму. Заемщику следует обратиться к кредитору, если он не в состоянии справиться самостоятельно. Никогда не следует игнорировать кредитора. Петков заявил, что это только усугубит ситуацию и усложнит работу с просроченной задолженностью.

Как заемщик, так и кредитор несут ответственность за погашение любого невыплаченного долга. Для обеих сторон будет лучше решить эту проблему. Эксперт советует не бояться вести разговор с вашим банком или МФО. Если заемщик не может выплатить кредит в установленный срок, он должен уведомить об этом кредитора. Кредитор предложит заемщику варианты решения проблемы, если причина невыплаты серьезная, например, задержка зарплаты или потеря работы. Большинство людей выберут продление срока кредита или отсрочку платежа.

Реструктуризация долга – еще один вариант. Он доступен клиентам, оказавшимся в ситуации, когда их финансовое положение значительно ухудшилось после подписания договора. Он становится единственным кормильцем в семье, получает инвалидность I-II группы, а также единовременный имущественный ущерб, превышающий полмиллиона рублей. Эксперт заявил, что для подтверждения финансовых проблем необходимо предоставить документы.

Вы можете использовать кредитные каникулы для отсрочки платежа. Это можно сделать обычным способом – ФЗ № 106 или если вы являетесь участником СВО – ФЗ № 377. Кредитные каникулы можно получить только в обычном порядке. Сумма кредита не должна превышать 250 000 рублей. Кроме того, доход должен снизиться не менее чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Также не должно быть никаких льгот по кредиту. Петков заключил, что все эти факторы должны быть подтверждены документами.