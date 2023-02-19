Снимите это немедленно: названы опасные мужские трусы

Мужские трусы – популярный подарок на 23 февраля. Однако мало кто знает, что некоторые типы нижнего белья негативно влияют на здоровье. Какие трусы нужно носить мужчине, рассказала профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях РГУ имени А. Н. Косыгина Надежда Коробцева.

По словам эксперта, классические трусы, которые называют семейными, – это лучшее нижнее белье для мужчин. Они свободной формы и из хлопковой ткани, а значит, пропускают воздух в пододежное пространство и не позволяют патогенной микрофлоре размножаться.

Конструкция так называемых семейников не подвергалась изменениям со времен СССР, так как такое нижнее белье было одобрено специалистами-медиками. То есть их безопасность доказана.

Опасными же мужскими трусами считаются те, которые сшиты из

полиэстера. Ношение такого нижнего белья может привести к простатиту, уменьшению либидо и ослаблению мужской функции. А значит, возрастает риск бесплодия.

Правда, статистки, которая подкрепляла бы слова эксперта, нет. Однако связь, о которой готовит Коробцева, очевидна. Так что необходимо выбирать правильные мужские трусы, которые не навредят здоровью.