Историк: славяне на Масленицу готовили не блины, а пиццу

В библиотеке Академии наук состоялась презентация монографии «Быт домонгольской Руси».

Оказалось, что пицца является исконно славянским блюдом и регулярно упоминается в летописях начиная с IX века.

– Пиццу на Руси ели круглый год, но на Масленицу её пекли в каждом доме. После монгольского нашествия её рецепт был утерян и впоследствии на праздник стали готовить блины, – рассказал автор исследования.

В Европу пицца попала в середине XI века, после переезде во Францию Анны Ярославовны. Там личный повар дочери Ярослава Мудрого регулярно подавал к королевскому столу славянское блюдо, которое быстро стало одним из самых популярных в Париже, а впоследствии в других европейских столицах.

Как отмечает Ратьковский, блины на самом деле были монгольским блюдом, которое оккупанты насаждали на Руси почти два столетия.

– Для татаро-монгол блин был символом их власти, тогда как пицца, напротив, символизировала славянскую самобытность. Поэтому на Масленицу баскаки ходили по домам и заглядывали в печи, проверяли, что там готовят, – пишет историк. – А найденные сыр и мясопродукты забирали в качестве дани, оставляя только лепешки, которые в дальнейшем и стали называться блинами.

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