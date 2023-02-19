 

Историк: славяне на Масленицу готовили не блины, а пиццу

19.02.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В библиотеке Академии наук состоялась презентация монографии «Быт домонгольской Руси».

Оказалось, что пицца является исконно славянским блюдом и регулярно упоминается в летописях начиная с IX века.

– Пиццу на Руси ели круглый год, но на Масленицу её пекли в каждом доме. После монгольского нашествия её рецепт был утерян и впоследствии на праздник стали готовить блины, – рассказал автор исследования.

В Европу пицца попала в середине XI века, после переезде во Францию Анны Ярославовны. Там личный повар дочери Ярослава Мудрого регулярно подавал к королевскому столу славянское блюдо, которое быстро стало одним из самых популярных в Париже, а впоследствии в других европейских столицах.

Как отмечает Ратьковский, блины на самом деле были монгольским блюдом, которое оккупанты насаждали на Руси почти два столетия.

– Для татаро-монгол блин был символом их власти, тогда как пицца, напротив, символизировала славянскую самобытность. Поэтому на Масленицу баскаки ходили по домам и заглядывали в печи, проверяли, что там готовят, – пишет историк. – А найденные сыр и мясопродукты забирали в качестве дани, оставляя только лепешки, которые в дальнейшем и стали называться блинами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.20 / Мнение: Спятивший сапёр

30.08.22 / Мнение: Гуадалканал 2.0

26.02.22 / Мнение: О секретном оружии Запада… Применит?

28.02.22 / Что будет с ипотеками в России

04.10.22 / Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным

31.10.22 / “Жру все!”: отрезавший желудок 47-летний Шура плюнул на диеты и стал расширяться

12.03.22 / Ничего не конфисковано, но все арестовано

11.12.20 / Борьбой с завышением цен и укрывательством продуктов в российских магазинах займутся военные патрули

21.04.21 / Совет по правам человека при президенте России признал Дерека Шовина политзаключенным

29.03.22 / Жене есть что показать! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика