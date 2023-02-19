 

Немецкий «Манифест за мир» подписало полмиллиона человек

19.02.2023, 8:42, Разное
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В середине февраля член немецкой партии левых Сара Вагенкнехт, а также известная журналистка и правозащитника Алиса Шварцер составили «Манифест за мир» на Украине, а сейчас он уже набрал больше 500 000 подписей, пишет Die Welt. В своём документе они призывают Берлин отказаться от поставок Киеву вооружения и сосредоточиться на достижении перемирия и проведении переговоров. Больше половины граждан ФРГ скептически относятся к военной помощи Украине, а их позицию в рамках общественной дискуссии просто «безжалостно уничтожают», сетует один из подписантов.


AP

Ещё в середине февраля член немецкой партии левых Сара Вагенкнехт, а также известная немецкая журналистка и правозащитница Алиса Шварцер составили «Манифест за мир», в котором они выдвинули ряд предложений по дипломатическому урегулированию украинского конфликта, напоминает Die Welt. Сейчас их инициатива преодолела порог в полмиллиона подписантов. Авторы документа призывают немецкое правительство возглавить в Германии и всей Европе «сильный альянс за перемирие и переговоры», отказавшись при этом от дальнейших поставок Киеву вооружения.

Вагенкнехт и Шварцер убеждены, что войну против России, крупнейшей ядерной державы в мире, невозможно выиграть. Обе стороны должны идти на компромиссы, призывают они. Некоторые же осуждают их манифест. К примеру министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что у дипломатической инициативы нет шансов на успех. Никакого пространства для диалога с Москвой не видит и президент Франции Эммануэль Макрон.

А вот бывшая глава Совета евангелических церквей Германии Маргот Кесман одобряет инициативу. «Я поддерживают манифест, потому что на сегодняшний день общественная дискуссия не отражает того, что половина граждан Германии критически относятся к поставкам вооружения», подчеркнула она. По её словам, в ходе дебатов такая позиция «безжалостно уничтожается».

Вагенкнехт и Шварцер также призывают граждан ФРГ к участию в мирных демонстрациях 25 февраля у Бранденбургских ворот. По их словам, там «будут рады любому, кто готов выступать за мир и против обострения через поставку оружия». Однако лидеры немецкой левой партии на их призыв не откликнулись и решили организовать отдельное мероприятие 24 февраля. 


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