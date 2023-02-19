 

СЦКК: Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

19.02.2023, 8:40, Новости дня
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщили в СЦКК.

По сообщению СЦКК, в 8.05 ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 мм. по направлению населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район), передает РИА «Новости».

Ранее украинский снаряд попал в квартиру в многоэтажном доме в Донецке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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