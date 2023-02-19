 

СЦКК: Украинские войска обстреляли Зайцево

19.02.2023, 8:40, Новости дня
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Украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении представительства, в 7.40 был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению  Катериновка – Зайцево, выпущено три снаряда калибром 155 мм., передает РИА «Новости».

Ранее украинские военные обстреляли Ясиноватую, Зайцево, Майорск и Яковлевку снарядами разного калибра.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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