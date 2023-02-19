Встреча детей с биороботом

Случай, который произошёл в мае 1973 года с двумя семилетними детьми, отдыхавшими с родителями в курортном городке Сэндаун на острове Уайт, до сих пор не поддаётся объяснениям. Увы, главных героев этой истории уже нет в живых, а уфологи считают, что они повстречались с инопланетным пришельцем или же стали очевидцами секретных испытаний.

Трёхпалый под мостом

Мальчик и девочка не приходились друг другу братом и сестрой, они просто играли вместе. Однажды, отправившись на прогулку в район озера Коммон, ребятишки вдруг услышали звук, похожий на гудение сирены, и решили пойти посмотреть, что там такое.

Они оказались в заброшенной части местного аэропорта и перешли по деревянному мосту через ручей. Внезапно из-под моста высунулась большая трёхпалая рука в синей перчатке и принялась манить их к себе.

Из-под моста показалось странное существо.

“Оно было большого роста, выше 7 футов, и не имело шеи, так что казалось, что его голова сидит прямо на плечах. На нём была остроконечная шляпа, которая переходила в красный воротник рваной зелёной туники. К верхней части шляпы крепилось что-то вроде круглой чёрной ручки, а по бокам шляпы находились две палочки-антенны, — так позднее дети описали незнакомца. — На лице были треугольная отметина на том месте, где должны были быть глаза, вместо носа — коричневый квадрат, а губы — жёлтые и неподвижные. На белоснежных щеках тоже были геометрические отметины, а прядь рыжих волос падала на лоб из-под шляпы. На рукавах и штанах внизу торчали рюши”.

На всех конечностях существа имелось только по три пальца. Впрочем, встреча не испугала детей, так как незнакомец вёл себя достаточно добродушно. Он достал откуда-то книжку и бросил её в ручей, а потом, сделав вид, что пытается достать её из воды, сам нырнул туда. Затем существо выскочило из ручья и скрылось в расположенной поблизости постройке наподобие металлического сарая без окон.

“Привет, я Сэм”

Дети приняли незнакомца за клоуна, так как существо напоминало его и обликом, и повадками. Когда они уже собрались уходить, “клоун” вышел из сарая, держа в руке что-то вроде микрофона, от которого тянулся провод. Выяснилось, что это устройство и издавало звук, который был слышен ранее.

На этот раз гудение оказалось таким громким, что мальчик испугался, зарыдал и бросился прочь. Тогда “клоун” выключил сирену и произнёс в микрофон: “Ты ещё здесь?” Мальчик остановился и, подумав, решил вернуться. Вновь достав свою книжку, странный незнакомец очень корявым, как у начинающего школьника, почерком написал фразу: “Привет, я во всех цветах, Сэм”.

Далее Сэм (как, очевидно, его звали) заговорил, но губы его при этом совсем не двигались. Дети поинтересовались, почему у Сэма такая рваная одежда, и тот ответил, что другой одежды у него нет. Тогда девочка спросила, человек ли он, и получила загадочный ответ: “Не совсем, я нечто странное”.

Далее “клоун” поведал, что Сэм — не настоящее его имя, оно взято из книжки. И что в этом мире есть ещё такие, как он, и они могут причинить ему боль.

Через какое-то время Сэм пригласил детей зайти в его “дом”. При этом выяснилось, что проникнуть туда можно лишь через небольшое боковое отверстие. Мальчик и девочка еле-еле смогли туда пролезть.

Строение оказалось двухъярусным. Верхний ярус был оклеен обоями сине-зелёного цвета, узор которых напоминал часовой циферблат. Там находились несколько предметов деревянной мебели и электрический обогреватель. Внизу было узкое пространство и металлический пол.

Сэм поведал, что питается лесными ягодами и пьёт воду из ручья, которую очищает каким-то особым образом. Ещё он рассказал, что раньше жил в некоем “секретном лагере”.

На глазах у детей “клоун” снял с себя шляпу, обнажив редкие, коричневатого цвета, волосы, и уши, которые оказались круглыми и белыми. В какой-то момент Сэм вдруг взял одну ягоду, положил её в ухо и резко вытянул вперёд голову, после чего ягода оказалась уже в глазнице. Он снова вытянул голову, и ягода очутилась в районе губ, после чего исчезла.

Это был биоробот?

Дома дети не стали никому рассказывать о встрече с Сэмом. Лишь через несколько недель, уже вернувшись с курорта, девочка поведала обо всём отцу. Тот был так потрясён, что решил съездить в Сэндаун и проверить информацию. Однако, оказавшись на месте, мужчина не обнаружил ни “железного домика”, ни кого-либо, похожего на “клоуна”.

Зимой 1978 года эта история была опубликована в журнале Британской ассоциации исследователей НЛО. Уфологи выдвинули версию, что “клоун” был биороботом, которого создали либо пришельцы, либо земные учёные.

Только непонятно, почему робот жил в “железном домике” и вёл “человеческую” жизнь — ел, пил, пользовался мебелью и обогревателем… Возможно, это были какие-то испытания?

К несчастью, оба маленьких героя этой истории скончались в начале 2000-х. Что также выглядит довольно странным, так как к тому времени им было всего около 35 лет. Но до конца жизни они утверждали, что встреча с “клоуном Сэмом” действительно была.