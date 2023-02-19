Опубликована видеозапись ударов «Гиацинта-Б» по скоплению бронетехники ВСУ
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Российское Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы артиллерийской батареи 152-мм пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа в ходе спецоперации.
Как сообщило ведомство в Telegram, российские войска нанесли огневое поражение по району скопления бронетехники и живой силы, а также по складам боеприпасов вооруженных сил Украины. Огонь корректировали с помощью беспилотника. Отмечается, что военные призваны в рамках частичной мобилизации.
Накануне Министерство обороны РФ показало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС РФ в зоне специальной военной операции на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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