 

Опубликована видеозапись ударов «Гиацинта-Б» по скоплению бронетехники ВСУ

19.02.2023, 7:15, Новости дня
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Российское Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы артиллерийской батареи 152-мм пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа в ходе спецоперации.

Как сообщило ведомство в Telegram, российские войска нанесли огневое поражение по району скопления бронетехники и живой силы, а также по складам боеприпасов вооруженных сил Украины. Огонь корректировали с помощью беспилотника. Отмечается, что военные призваны в рамках частичной мобилизации.

Накануне Министерство обороны РФ показало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС РФ в зоне специальной военной операции на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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