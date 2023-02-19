Антонов назвал возмутительным двуличие США и игнорирование Вашингтоном преступлений украинских головорезов

США выступают с обвинениями в адрес России, но игнорируют расстрел пленных российских солдат украинскими военными и использование Украиной запрещенных боеприпасов, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов, комментируя заявление вице-президента США Камалы Харрис о якобы совершенных Россией преступлениях против человечности на Украине, сказал, что Вашингтон хочет оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса, передает РИА «Новости».

Посол обвинил США в «безудержной милитаризации киевского режима». Он отметил, что Вашингтон обещал снабжать Киев только оборонительными вооружениями, но сейчас Украина получает от США «тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия».

«США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков», – сообщил Антонов, подчеркнув, что американская сторона закрывает глаза на использование вооруженными силами Украины запрещенных боеприпасов, которые в огромном количестве завозятся на Украину. Также США игнорируют «расстрел взятых в плен российских солдат».

Антонов назвал такое двуличие США возмутительным. Он заявил: «Почему госдепартамент молчит о злодеяниях украинских головорезов? Куда смотрят эксперты американских правозащитных организаций? Отчего никто не призывает наказать фашиствующих молодчиков?».

Напомним, Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности также заявила, что конфликт в Украине представляет собой глобальную войну, последствия которой ощущаются во всем мире, как в сфере энергетики, так и суверенитета.

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