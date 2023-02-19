Как заноза в заднице: самые навязчивые российские блогеры

Роскошные путешествия,

букеты не меньше 101 розы и дорогие подарки на самый маленький праздник — так свою

жизнь показывают российские блогеры. Переходя из одной социальной сети в другу,

они продолжают набирать миллионы лайков и комментариев за красивую картинку.

Но кто же из

звезд, ежедневно ловящих “инсайд” и “поток” действительно любим

публикой, а кто просто надоел своим идеальным миром?

Оксана Самойлова

Бизнесвумен, идеальная

жена и всегда спокойная мама четверых детей Оксана Самойлова никогда не

грустит. В ее мире есть только причесанные дети, полеты на частных самолетах и

отдых в новой стране каждый месяц. А куда без него, нужно ведь где-то искать

вечный источник вдохновения на новые семейные фотосессии.

Валерия Чекалина

Еще одна мамочка,

которая все успевает. Более того, в своем блоге она регулярно рассказывает

все-все тайны семейной жизни, даже интимные. У Валерии своя линейка косметики

на все типы кожи, коллекция вечерних платьев и роскошные вечеринки на каждый

повод. Как хорошо, что для достижения уровня Лерчек можно просто купить ее курс.

Елена Блиновская

Мечтательница

всея Руси, исполнительница желаний Елена Блиновская живет скромно и просто. По

утрам пьет воду и записывает цели в блокнотик. Всегда ответит на все вопросы

подписчиков и, конечно же, только ради дорогих зрителей запустит еще один

дополнительный поток своего марафона. А кому не нравится — Елена может и в рожу

плюнуть.

Аяз Шабутдинов

А когда желания в

блокноте перестанут работать, идем учиться бизнесу у Аяза. На билеты бизнесмен

тратит по несколько миллионов, но уверяет — выйти на его доход можно уже через

несколько месяцев. Короче, смотрим фотографии, учимся “мышлению

богатых” и зарабатываем на роскошную жизнь, как у миллиардера.