Глава МИД Республики Корея Пак Чин заявил об отсутствии у Сеула планов создания азиатской версии НАТО

У Южной Кореи нет планов по созданию азиатской версии НАТО, но есть желание расширить сотрудничество с альянсом, сообщил глава МИД страны Пак Чин.

На Мюнхенской конференции по безопасности Пак Чин сказал, что события в Европе оказывают прямое влияние на «геополитическую ситуацию, стабильность и мир в Азии, и наоборот», передает ТАСС.

По его словам, Южная Корея как глобальный партнер НАТО собирается обсудить с альянсом пути преодоления существующих вызовов, в том числе тему конфликта на Украине. Также стороны могут обсудить роль НАТО для стабильности на Корейском полуострове. Пак Чин рассчитывает, что «продуктивное и значимое взаимодействие» сохранится в интересах НАТО и стран Азии, таких как Республика Корея и Япония.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси назвал НАТО надежным партнером. Сотрудничество с альянсом, по его словам, поможет «сохранить и укрепить свободный и открытый международный порядок, основанный на букве закона». «Мы не члены НАТО, но мы друзья», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, весной Великобритания заявила, что Североатлантический альянс должен действовать не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе. Лондон заявил, что НАТО должно быть «более глобальным» в своем видении мира. Россия указывала на стремление Японии к необратимой «натофикации» Азии.

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