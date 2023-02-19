SANA сообщило о ракетном обстреле военной базы США у нефтяных месторождений в Сирии
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Военная база США, которая находится рядом с нефтяными месторождениями Конико и Аль-Омар, подверглась ракетному обстрелу, сообщают информационные агентства.
Указывается, что территория месторождений «незаконно контролируется силами США на востоке Дейр-эз-Зора», передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.
Как минимум три ракеты разорвались у ВПП на территории базы, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Хадас».
По информации телеканала, одна из ракет поразила вертолетную площадку, рядом с которой стояла цистерна с топливом, начался пожар. Сообщается, что ракетный удар был нанесен проиранскими шиитскими формированиями, которые воюют на стороне сирийских властей. Перед обстрелом над базой сбили разведывательный беспилотник.
SANA подчеркивает, что в последние месяцы удары по базам США в Сирии участились.
Напомним, Россия указывала, что американские военные захватили и в настоящий момент удерживают контроль над рядом районов Сирии, где ведется добыча полезных ископаемых.
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