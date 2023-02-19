 

NBC заявил о подозрениях США в адрес Китая в «нелетальной» военной помощи России

19.02.2023, 5:50, Новости дня
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Власти США полагают, что Китай, возможно, оказывает «нелетальное военное содействие» России, сообщили американские официальные лица.

Чиновники не стали вдаваться в детали, но сказали, что речь может идти о поставках военной формы «или даже бронежилетов». В Белом доме встревожены, что китайская сторона может «рассматривать возможность летальной помощи», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил об обеспокоенности тем, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России». Блинкен пояснил, что под «летальной помощью» подразумевает поставки «целого ряда изделий – от боеприпасов до самого оружия».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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