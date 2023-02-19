DWN – расслабляться рано — глава Международного энергетического агентства предрёк Европе трудности с газом следующей зимой

В 2022 году Европа приняла ряд правильных решений для урегулирования энергетического кризиса, но ей также сильно повезло, считает исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Зима выдалась на редкость мягкая, а Китай из-за экономической слабости впервые за 40 лет снизил уровень потребления газа. Но в следующий отопительный сезон оба этих фактора могут измениться, передаёт слова Бироля Deutsche Wirtschafts Nachrichten.



AP

Следующей зимой Европу ожидают серьёзные проблемы с газом, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. «Было бы неправильным расслабляться. Нельзя сейчас праздновать, не задумываясь о следующей зиме», — предупреждает он.

По его словам, немецкое правительство правильно поступило, начав расширять у себя инфраструктуру для приёма сжиженного природного газа. Но в 2023 году энергии на рынке может просто не хватить. По прогнозам, свободный объём СПГ составит всего 23 миллиардов кубометров. К тому же в связи со стабилизацией экономической ситуации в Китае большую его часть, а именно 80%, может забрать Пекин.

«Так что следующей зимой ситуация для Европы будет непростой», — констатирует Бироль. Берлин также готов к возобновлению добычи ископаемых ресурсов, но для освоения новых газовых месторождений понадобится время. По предполагаемым подсчётам, резкий подъём в сфере добычи газа, благодаря которому можно будет компенсировать российское голубое топливо, произойдёт только через несколько лет.

В 2022 году европейские правительства приняли ряд хороших решений, но им также повезло, объясняет исполнительный директор МЭА. Зима на стыке 2022-2023 годов выдалась на редкость мягкой, так что потребление газа существенно снизилось. К тому же из-за экономической слабости Китай впервые за 40 лет снизил объёмы потребляемого голубого топлива. Но следующей зимой оба этих фактора могут измениться, предостерегает Бироль.

К тому же с возвращением на рынок такого крупного импортёра, как Китай, вырастут и цены на энергию. Европейцам придётся переплачивать за газ, из-за чего всем им нужно будет экономить, в том числе и в промышленной сфере. В связи с этим Бироль призывает ускорить развитие возобновляемых источников энергии, чаще использовать в домохозяйствах тепловые насосы, а также рассмотреть возможность более активного использования ядерной энергетики, ведь следующей зимой Европе понадобятся все доступные источники энергии.