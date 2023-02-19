 

«Переговоры с Путиным неизбежны» — лидера немецких левых возмутило отсутствие России на Мюнхенской конференции

19.02.2023, 4:29, Разное
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Сопредседатель Левой партии Германии Мартин Ширдеван возмущён из-за того, что РФ не была приглашена на Мюнхенскую конференцию по безопасности, пишет Focus. По его словам, переговоры с главой Кремля Владимиром Путины неизбежны, ведь только так можно добиться урегулирования украинского конфликта. Он сетует, что участники переговоров в Германии говорят только о поставках Киеву вооружения, а не о том, как добиться мира и коллективной безопасности.


AP

В Германии проходит «Мюнхенская конференция по безопасности», но РФ на неё не приглашена, пишет Focus. Председатель мероприятия Кристоф Хойсген утверждает, что это правильное решение: «В прошлом в рамках Минских соглашений мы годами пытались добиться прогресса на пути переговоров». По его словам, и канцлер Германии Олаф Шольц неустанно искал «новое пространство для диалога». «В прошлом году мы приложили все возможные усилия, чтобы привести сюда русских до начала боевых действий, чтобы поговорить с ними, а они отказались приезжать, — объяснил он. — В этом году я не готов предоставить в Мюнхене сцену для несусветной демагогии и пропаганды такого человека как Сергей Лавров, который только насмехается над жертвами, так сильно страдающими от российских атак».

Сопредседатель же Левой партии Германии Мартин Ширдеван смотрит на ситуацию совершенно иначе. Он убеждён, что избежать переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным будет невозможно. По его словам, никаких признаков того, что в РФ сменится режим, нет. Его возмущает, что Москва не была приглашена на конференцию. Он подчёркивает, что мира можно добиться только через переговоры: «При международном посредничестве обе стороны боевых действий должны сесть за стол переговоров».

Но этого не происходит, сетует Ширдеван. При этом ситуация на Украине только усугубляется. «Все больше вооружения, всё больше обострения, пересекаются одна красная линия за другой» — это не поможет закончить боевые действия, убеждён он. Лидера немецких левых расстраивает, что участники Мюнхенской конференции говорят только о поставках Украине вооружения: «Мне бы хотелось, чтобы они думали о том, как можно добиться мира и коллективной безопасности».


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