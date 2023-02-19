Министр обороны Британии Уоллес заявил об отсутствии исправных танков для Украины

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19.02.2023, 4:25, Новости дня
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После решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправной тяжелой техники для передачи Киеву, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью журналу Spiegel.

Уоллес заявил, что многие страны после принятия политического решения обнаружили, что на складах нет исправных или отремонтированных танков для передачи Украине. Он отметил, что странам НАТО пришлось осознать, что их армии истощились за 30 лет, передает РИА «Новости».

Министр обороны Великобритании заявил, что танки сделают Украину сильнее, но они не чудо-оружие, и не волшебное зелье, которое обеспечит немедленную победу, и изменят все вокруг.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад решил оставить Украину без истребителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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