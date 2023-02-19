Блинкен выразил обеспокоенность в связи с возможными планами Китая оказать России военную помощь

США обеспокоены тем, что Китай может начать поставки оружия и боеприпасов России, а также военным сотрудничеством РФ и Ирана, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Блинкен заявил, что предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И об обеспокоенности Вашингтона в связи с поддержкой РФ со стороны Китая. Блинкен сказал, что прежде наблюдались «поддержка на уровне риторики и политики и даже некоторая нелетальная помощь», передает ТАСС со ссылкой на NBC и CBS.

Однако США встревожены тем, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России», это приведет к «серьезным последствиям» в отношениях Пекина с Вашингтоном, сказал Блинкен. Он пояснил, что под «летальной помощью» подразумевает поставки «целого ряда изделий – от боеприпасов до самого оружия».

Кроме того, Блинкен заявил, что Иран поставляет РФ беспилотные летательные аппараты, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, отношения РФ и Ирана «становятся все более пагубными, и это фактически улица с двусторонним движением». Так, Россия, по словам госсекретаря, «поставляет военную технику Ирану, включая, похоже, современные истребители».

Напомним, встреча Блинкена с Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности стала первой после инцидента с китайским аэростатом. Глава Госдепа сообщил, что Ван И не извинился за появление китайского аэростата в воздушном пространстве США.

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