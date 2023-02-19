 

Мнение: На первом месте в Топе ЖЖ

19.02.2023, 3:30, Разное
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В Топе ЖЖ, причем на 1-м (!) месте – неожиданно пост, целиком посвященный… вашему покорному слуге, то есть – блогеру Сапожнику. Уже около полутысячи комментариев. Да, это слава! Вот он:

https://uborshizzza.livejournal.com/5825184.html

Правда, при ближайшем рассмотрении оно больше всего смахивает на публичный донос – в принципе, любимый жанр русской интеллигенции, воспетый, в частности, еще Михаилом Булгаковым в “Мастере и Маргарите” (хотя у нас здесь, конечно, труба пониже и дым пожиже). У коллективного автора данного пасквиля ник “Уборщица” смотрится аутентично – но сие не должно обманывать. Поскольку “Уборщица” давно в ЖЖ, она успела примелькаться, и я помню, что на деле блог ведет вроде как почтенная семейная пара двух, не побоюсь этого слова, интеллектюэлей российского розлива, причем муж там – чуть ли не профессор, а жена – какой-то всего лишь научный сотрудник (или наоборот). Вроде как из МГУ (в какую все-таки помойку превратилась alma mater).

Почитал комментарии. С удивлением должен отметить, что полноценной “пятиминутки ненависти” все ж не получилось. Все-таки наш ЖЖ небезнадежен. Однако одно так и осталось для меня полнейшей загадкой: неужели чета “Уборщиц” действительно, в самом деле не понимают, почему я их считаю скотами? Да ну, не верю.

Всё они прекрасно понимают.

Источник: Размышления вольного социолога


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