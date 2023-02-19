Ким Е Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не будут направлены на Сеул

Межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не будут направлены на Сеул, так как у Северной Кореи «нет желания иметь дело с южнокорейским отребьем», сообщила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

Ким Е Чжон заявила, что «напоминает» об этом «дуракам» и посоветовала Южной Корее не «совать нос» в чужие дела и не «выдавать себя за смелого». По ее словам, южнокорейским властям лучше «думать о том, какую беду они могут на себя навлечь», передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Кроме того, она «по поручению» предупредила Южную Корею и США, что КНДР следит за своими врагами и «на каждый враждебный акт крайне решительно ответит». Ким Е Чжон заявила, что слова США об отсутствии враждебности к КНДР являются ложью, и посоветовала Вашингтону ради «собственной безопасности» вести себя разумно.

Ким Е Чжон призвала международное сообщество не допустить произвола США и не позволить Вашингтону сделать из СБ ООН «инструмент реализации своей враждебной политики по отношению к КНДР». Также на выступила против попыток США и их «сателлитов» лишить суверенное государство права на самооборону.

По ее словам, Сеул и Вашингтон «днем и ночью» обсуждают расширенное сдерживание и демонстрируют желание стать доминирующей силой на Корейском полуострове.

Тем временем ЦТАК сообщило, что военные КНДР в субботу запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая пролетела 989 км и успешно поразила условную цель в Японском море. Пуск не был предварительно запланирован.

Накануне в Южной Корее заявили, что власти КНДР могли в субботу запустить баллистическую ракету, предположительно, большой дальности с аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря.

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