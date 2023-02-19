Захарова усомнилась в способности Бербок обеспечить безопасность Германии

Главе МИД Германии Анналене Бербок, которая призвала Москву развернуть российскую политику на 360 градусов, следует выучить хоть один школьный предмет, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В противном случае не будет возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, пока Бербок находится у власти, сообщила Захарова в Telegram.

Напомним, Захарова таким образом высмеяла заявление Бербок, которая сказала, что без указанного «разворота» российской политики не будет «возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе».

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