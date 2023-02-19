Как возлюбленным с детьми вернуть романтику в отношения

В супружеской жизни с появлением ребенка романтика отходит на второй план. Зачастую муж и жена, которые постоянно в заботах, забывают уделять время друг другу, устраивать сюрпризы и в очередной раз признаваться в любви. Как вернуть в отношения романтику, а также сделать каждый день особенным, рассказала команда приложения “‎TryBaby – первый прикорм”.

Итак, верните в свою жизнь вечерние прогулки. Вспомните, куда вы хотели сходить вместе. Может, в парк, на набережную, в кафе. Для таких прогулок ребенка необходимо одеть потеплее, а также взять для него перекус. Вы заметете, что простая прогулка по ночному городу в огнях разнообразит ваши привычные будни или выходные.

Хорошей идеей также может быть времяпрепровождение за настольными играми. Нет, речь не идет о “Мафии” или “Уно”. Купите настольные игры для взрослых. Есть самые разнообразные. Конечно, играть нужно только после того, как ребенок уложен спать.

Можно устроить домашнюю вечеринку для всей семьи. Повод не обязателен. Просто купите шарики и хлопушки, наготовьте много вкусностей и пригласите самых близких. Такой вечер уж точно внесет разнообразие в рутину. Еще один вариант, который можно рассмотреть, – профессиональная фотосессия. Семейные кадры – это память на всю жизнь.