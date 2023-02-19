Дело не в размере – Личное мнение

Пока все не забыли роскошный букет Ксении Бородиной в честь дня влюблённых, я посмотрела, как дела у её бывшего мужа.

Ну, какие там дела — несмотря на заботы по бизнесу, Курбанчик нашёл время и для любимой:



Фото: Соцсети

В чём принципиальное отличие букета Ксюнделя от цветов Валерии?

Да вся разница в том, что Курбан сам показывает и цветы, и девушку. А Ксюндель — тоже сама! — показывает себя.

Нате, смотрите, какая я счастливая!

Ну, да — видим. Пока Валерия задыхается от любви, Ксюндель ищет корзину побольше. Чтобы все поняли, как крупно ей повезло.

Где тот достойнейший избранник Ксюнделя, который щедро одарил её такой огромной корзиной? Не знаю, врать не буду — может, и есть какой тайный бизнесмен тоже. Однако на празднике в шикарном ресторане с золотой лепниной никакого мужчины не было видно рядом.

Получается одно из двух: либо жениха прячут, либо некого прятать.

Так откуда цветы у Валерии? Букет от сердца подарил Курбан. А чего — хороший букет, но разве дело в нём?

Понимаешь, Ксюш, тут такое дело — не в размере корзины, не в объёме букета оно, а в том, что любая ромашка, подаренная любимым всё равно будет дороже.

Разве не так? Какой самый-самый дешёвый подарок вы получали, и он вас порадовал?

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