Глава минюста Украины Малюська сообщил о согласии Нидерландов финансировать работу фонда компенсаций Киеву

На начальных этапах создание и работу «реестра ущерба» Украине, который будет функционировать в формате международной организации, профинансируют Нидерланды, сообщил глава минюста Украины Денис Малюська.

Речь идет об «ущербе, нанесенном Украине в результате российской агрессии». Реестр и фонд «будут получать финансирование от правительства Нидерландов» как минимум в течение первого года работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Министр рассказал, что создадут комиссию, которая на базе международной организации займется рассмотрением требований компенсаций. Предполагается, что у членов комиссии будет аналог дипломатического иммунитета. Международный реестр хотят синхронизировать с украинским, который уже создан. Киев рассчитывает, что по мере наполнения фонда будут осуществлять выплаты по требованиям, внесенным в реестр. Министр подчеркнул, что «это гораздо больше, чем создание какого-либо софта или продукта».

В ноябре Еврокомиссия сообщила о намерении использовать для инвестиций сотни миллиардов евро активов России, которые были заморожены. ЕС захотел создать отдельную структуру, фонд для управления этими средствами, их инвестирования и использования последующих доходов для нужд Киева.

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