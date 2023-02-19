 

«Аль-Ихбария» сообщил о жертвах среди мирных граждан в результате атаки израильских ВВС на окрестности Дамаска

19.02.2023, 1:37, Новости дня
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В результате атаки ВВС Израиля на окрестности Дамаска погибли и пострадали мирные жители, сообщил источник в полицейском управлении сирийской столицы.

В квартал Кфар-Суса направлены пожарные команды и кареты скорой помощи, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Ихбария».

Источник в сирийском военном командовании рассказал, что Израиль атаковал военные позиции к югу от Дамаска. 

В январе Израиль атаковал аэропорт Дамаска. Жертвами ракетной атаки стали двое сирийских военных, еще двое получили ранения, аэропорт был выведен из строя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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