Мужчина устроил стрельбу из ружья на улице в Кривом Роге

Задержан мужчина, который открыл стрельбу из ружья на улице в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщают украинские СМИ.

Мужчина вышел из машины и открыл стрельбу на улице. После этого он сел обратно в автомобиль и уехал. В машине был еще один человек. Ведутся следственные действия, передает ТАСС.

В июне в Днепропетровске (Днепре) мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, бросил в детей гранату из окна квартиры. В январе в Днепропетровске пьяный мужчина жонглировал гранатами и устроил стрельбу.

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