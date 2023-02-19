 

Reuters сообщило о встрече Блинкена с Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности

19.02.2023, 0:43, Новости дня
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На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, сообщил Госдеп.

В рабочем графике Блинкена, который Госдеп представил накануне, эта встреча не значилась, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Встреча Блинкена с Ван И в Мюнхене стала первой после инцидента с китайским аэростатом, передает РИА «Новости».

В Госдепе сказали, что встреча прошла «вдали от СМИ». Блинкен сообщил о нежелании США начинать «новую холодную войну» с Китаем, но предупредил Пекин о последствиях в случае поддержки спецоперации РФ Украине.

Также Блинкен подтвердил, что США придерживаются принципа «одного Китая». Он заявил, что инцидентов, подобных нарушению суверенитета США китайским аэростатом, «никогда не должно повторяться».

Как сообщил позднее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, Блинкен заявил, что китайская программа «по использованию высотных разведывательных аэростатов, которые вторглись в воздушное пространство более чем 40 стран на пяти континентах, была раскрыта всему миру».

Напомним, первый китайский аэростат был сбит 4 февраля после того, как провел над Северной Америкой девять суток. Китай выразил протест, заявив, что речь идет о гражданском объекте, который выполнял метеорологические исследования и залетел в воздушное пространство США случайно. Позднее США сбили еще несколько аэростатов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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