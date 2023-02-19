 

Орбан заявил о необходимости переговоров между Россией и США для завершения конфликта на Украине

19.02.2023, 0:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Переговоры о мире в Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон, сообщил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Орбан заявил, что «переговоры будут идти не между русскими и украинцами». По его словам, в Украине наступит мир после переговоров «американцев и русских». Он полагает, что такие переговоры неизбежны, но чем позднее они стартуют, тем «большую цену должны будут заплатить все», передает РИА «Новости».

Напомним, США заявляют, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский, который должен получить возможность «действовать с позиции силы».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09.21 / Стало известно, в каких условиях жили первые люди в Европе

28.08.20 / Обстрел соратников Кивы. Трое раненых находятся в “неотложке”

29.04.21 / Китай обогнал США по количеству сделанных прививок от коронавируса – данные Bloomberg

20.08.20 / Пираты Сомали захватили судно впервые с 2017 года

16.09.21 / Предварительная причина взрыва, из-за которого погибли туристы в Карпатах, – снаряд времен Первой мировой

17.01.21 / В Германии разрешили строить «Северный поток – 2», но сразу начать не получится

31.03.22 / США отказались идти на риск прямого конфликта с Россией ради Украины

16.07.20 / “Слуга народа” сегодня проведет праймериз для выбора кандидата на пост мэра Киева – нардеп

04.08.21 / Le Figaro – во Франции подсчитали побочные эффекты вакцин против ковида

30.08.20 / Итальянские СМИ отметили профессионализм лечивших Навального омских врачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика