Орбан заявил о необходимости переговоров между Россией и США для завершения конфликта на Украине

Переговоры о мире в Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон, сообщил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Орбан заявил, что «переговоры будут идти не между русскими и украинцами». По его словам, в Украине наступит мир после переговоров «американцев и русских». Он полагает, что такие переговоры неизбежны, но чем позднее они стартуют, тем «большую цену должны будут заплатить все», передает РИА «Новости».

Напомним, США заявляют, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский, который должен получить возможность «действовать с позиции силы».

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