 

Вукол Телятник: народные приметы и запреты 19 февраля

19.02.2023, 0:07, Разное
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В праздник, который приходится на вторник, 19 февраля 2023 года, православные верующие вспоминают о епископе
Смирнской церкви, преподобном Вуколе. Его главными качествами были целомудрие и незлобие. Епископом города Смирны поставил его Иоанн Богослов. Не стало преподобного примерно в 100 году.

В народе в этот день обычно начинался весенний отел коров, поэтому праздник и получил название Вукол Телятник. Предки верили, что этот святой оберегает новорожденных телят.

Традиции

В этот праздник принято варить кашу на молоке. Также предки обращались к Богу и просили о личном счастье. Одинокие просили Всевышнего о второй половинке. В селах в это время хозяйки получали от знахарей куски хлеба для чтения заговоров на легкий отел коров.

Что нельзя делать 19 февраля

Если корова скоро должна отелиться, то из дома запрещено выносить мусор. Если соблюсти это правило, то роды у животного пройдут легко. О скоро родившемся теленке ни в коем случае нельзя никому рассказывать в этот народный праздник. Если все-таки проговориться, то новорожденное животное может заболеть и умереть. А еще запрещено одалживать деньги. Благополучие и удача могут покинуть семью.

Приметы

Если на Вукола Телятника выпадет снег, то лето будет холодным. Вьюга в этот праздник предупреждает о скорой весне, а туман – о переменчивой погоде. Корова родила двойню – скоро произойдут плохие события. Низко летающие птицы – предвестники похолодания.


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