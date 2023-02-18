Чемезов сообщил об увеличении объемов производства Ростехом гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Ростех сейчас увеличивает объемы серийного производства гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Чемезов отметил, что производство «Кинжалов» уже давно «встало на поток», но раньше «не требовалось такое количество, как сейчас», передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда плюс».

Кроме того, Чемезов сообщил, что более чем в 50 раз увеличено производство некоторых видов боеприпасов, сотрудники работают в две-три смены. Также он рассказал, что холдинг «Вертолеты России» в 2023 году сможет достичь выпуска до 300 вертолетов всех видов.

Напомним, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации показал высокую эффективность и неуязвимость к развернутым в Украине системам противовоздушной обороны.

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