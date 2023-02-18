 

Чемезов сообщил об увеличении объемов производства Ростехом гиперзвуковых ракет «Кинжал»

18.02.2023, 23:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ростех сейчас увеличивает объемы серийного производства гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Чемезов отметил, что производство «Кинжалов» уже давно «встало на поток», но раньше «не требовалось такое количество, как сейчас», передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда плюс». 

Кроме того, Чемезов сообщил, что более чем в 50 раз увеличено производство некоторых видов боеприпасов, сотрудники работают в две-три смены. Также он рассказал, что холдинг «Вертолеты России» в 2023 году сможет достичь выпуска до 300 вертолетов всех видов.

Напомним, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации показал высокую эффективность и неуязвимость к развернутым в Украине системам противовоздушной обороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.21 / Ребров посочувствовал Шевченко, который тренирует “Дженоа”

12.01.22 / 48-летняя Клум станцевала в откровенном в купальнике, и засветила на камеру роскошную грудь

29.06.21 / Избитые в Ницце волонтеры Навального пригрозили чеченцам депортацией

19.06.21 / «Трёхходовочка Трампа» – в комплименте Путина в адрес Байдена CNN увидел скрытый укол

28.11.21 / В Госдуме высказались против установки площадок для курения в школах

09.01.23 / Песков: Желающие воевать в Украине срочники могут подписать контракт

12.01.22 / Из Казахстана начали выводить миротворческий контингент ОДКБ

08.02.22 / Генсек ООН выступил за мирное решение эскалации вокруг Украины

15.11.20 / Бахматюк: Из-за личной мести Сытника бюджет недополучит в этом году 1,5 млрд грн

04.12.21 / На Кипре обнаружены золотые украшения времен Нефертити

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика