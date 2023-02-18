 

Кирби не исключил обращения Байдена к Путину и народу России в ходе визита в Польшу

18.02.2023, 23:21, Новости дня
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Речь главы американского государства Джо Байдена, приуроченная к годовщине начала специальной военной операции РФ на Украине, может включать обращение к российскому лидеру Владимиру Путину и народу России, сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Выступление должно состояться в ходе визита Байдена в Польшу, где у него запланированы встречи с лидерами восточноевропейских стран НАТО. Кирби заявил: «Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Байден решил посетить Польшу в свете годовщины российской СВО на Украине. СМИ предположили, что он попытается оказать давление на европейских лидеров в вопросе ужесточения позиции в отношении России. Высказывалось предположение, что в Польше Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но Белый дом заявил, что пока таких планов нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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