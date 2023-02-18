Le Figaro – Макрон предупредил, что конфликт с Россией будет долгим

Президент Франции Макрон выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Le Figaro. В своей речи он отметил, что конфликт с Россией быстро не закончится, но всё равно нужно готовить почву для мира на Украине. В частности, для этого он предложил склонить на свою сторону страны «глобального Юга», которые сейчас Россию не критикуют.



AP

На Мюнхенской конференции по безопасности, которую иногда называют «оборонным Давосом», в 2007 году Владимир Путин произнёс довольно жёсткую речь против Запада, раскритиковав «однополярный мир», состоящий «из одного хозяина, из одного суверена». А в этом году конференцию повсюду украшают гигантские сине-жёлтые плакаты в поддержку Украины, пишет автор статьи в Le Figaro. «Война Владимира Путина выгнала российских чиновников из баварской столицы», — отмечает журналист.

Выступая на конференции, Эммануэль Макрон показал, что его политика в отношении РФ отчасти изменилась. Если раньше он говорил о том, что Россию нельзя унижать и нужно давать ей гарантии безопасности, то теперь он утверждает: «Россия не может и не должна победить в этой войне». Если в начале конфликта он выражал надежду, что всё быстро закончится, то теперь он признаёт, что нужно готовиться к долгосрочному конфликту. РФ «не переварила падения советской империи» и намерена взять реванш, следуя за «сумасшедшей мечтой» воссоздать её, она очень далека от дороги, ведущей к миру. «Это должно продолжаться… Мы готовы активизировать наши усилия», — заявил он.

Но по существу Эммануэль Макрон пусть и стал выбирать выражения, «не порвал со своими убеждениями в отношении России», пишет автор статьи. До последнего времени в Париже не говорили о необходимости «победы» Украины. «У французского президента, как у Толстого, война и мир всегда идут рука об руку», — пишет автор статьи. «Мы должны подготовить сейчас условия мира», — заявил Макрон. Французский президент с самого начала напоминает: «Никто из нас не изменит географию, РФ всегда будет на европейском континенте». Поэтому не может быть «прочного и полного мира на континенте без охвата русского вопроса».

Но при этом «сегодня не время для диалога», признаёт Макрон, который сам не общался с Путиным с 11 сентября. При этом он говорит о том, как важно «заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях Украины». Автор статьи отмечает, что Макрону, похоже, не терпится поработать над созданием этого мира, который на данный момент не хотят ни Путин, ни Зеленский, но который однажды всё же придёт. Один из способов подготовить его заранее — восстановить доверие «глобального Юга», который не осуждает Россию. Макрон всегда говорил, что хочет сделать Францию ​​«страной-посредником», и он настаивает на том, что Европа «должна занять своё место за столом переговоров». При этом Макрон отметил: «Я ни на секунду не верю в смену режима в России».

На конференции транслировалось и обращение украинского президента. Владимир Зеленский в очередной раз попросил у Запада оружие: «Владимир Путин пытается выиграть время. Нам нужно действовать быстро. Нам нужна скорость в доставке оружия, в решениях, направленных на ограничение российского потенциала».

Но автор статьи отмечает, что западные страны сдерживают страх перед реакцией РФ на более сильную вовлечённость Запада в конфликт, а также страх, что за уходом Путина может последовать хаос. Есть и опасения по поводу пределов возможностей обороны европейских армий. Эммануэль Макрон в своей речи снова сделал акцент на стратегической автономии Европы. «Мы должны реинвестировать в нашу оборону, увеличить нашу способность к производству на европейской территории». «Перевооружение» должно быть не только ментальным, но и материальным, приводит слова французского президента Le Figaro.