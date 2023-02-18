 

Bloomberg – обострение напряжённости — Пхеньян провёл очередной ракетный пуск

18.02.2023, 22:55, Разное
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От озвученных ранее угроз в адрес США северокорейское руководство перешло к действиям: Пхеньян провёл очередные ракетные испытания, запустив, по всей видимости, МКБР, пишет Bloomberg. По информации агентства, ракета преодолела 900 км, упав в пределах исключительной экономической зоны Японии.


AP

Северная Корея вновь спровоцировала обострение напряжённости в регионе очередным ракетным пуском, передаёт Bloomberg. Ранее влати страны озвучили угрозы в адрес Вашингтона и представили на параде в Пхеньяне рекордное количество ракет, способных достигать территории Соединённых Штатов.

По данным агентства, премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил на пресс-конференции, что запущенная КНДР ракета, по всей видимости, была межконтинентальной. Как отметил Кисида, ракета упала в пределах исключительной экономической зоны Японии, неподалёку от острова Хоккайдо. По информации японского правительства, ракета преодолела примерно 900 км, а максимальная высота её подъёма составила 5,7 тыс. км. 

«Последний пуск Пхеньяна стал возмутительной провокацией против всего международного сообщества с целью обострить обстановку», — подчеркнул Кисида.

Как сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, ракета была запущена из района международного аэропорта Пхеньяна в 17:22 по местному времени. В свою очередь, служба береговой охраны Японии заявила, что падение ракеты было визуально зафиксировано в 18:27. Таким образом, полёт ракеты, видимо, продолжался более часа, что соответствует по времени проведённым ранее Северной Кореей испытаниям МКБР, поясняет корреспондент Bloomberg.

По информации агентства, Белый дом уже осудил новый пуск и пообещал, что примет «все необходимые меры» для обеспечения безопасности США, Южной Кореи и Японии. В Совете национальной безопасности при президенте США заявили, что хотя, по оценкам американских военных, пуск не нёс непосредственной угрозы для американских военнослужащих, территории Соединённых Штатов и союзников Вашингтона, он «без нужды усугубляет напряжённость и создаёт риск дестабилизации обстановки в регионе», пишет сайт Bloomberg.

В пятницу Министерство иностранных дел Северной Кореи пригрозило США «беспрецедентно долгосрочными и мощными контрмерами» в случае, если Вашингтон проведёт запланированные совместные учения с Южной Кореей. Так Пхеньян ответил на обнародованные в конце января планы американского руководства расширить масштаб ежегодных манёвров с Сеулом. Аналогичные шаги Вашингтон уже принимал, и КНДР всякий раз реагировала на него угрозами и испытаниями оружия, напоминает корреспондент Bloomberg.

В прошлый раз Пхеньян испытывал МКБР в ноябре прошлого года; тогда северокорейская ракета преодолела около 1 тыс. км и поднималась до 6 тыс. км, упоминается в материале агентства. 

«Пока у Кима Чен Ына имеется и программа разработки ядерного оружия и аппетит к тому, чтобы удовлетворять свою тягу к оружейным испытаниям, провокации вряд ли прекратятся», — констатировала в интервью Bloomberg бывший аналитик ЦРУ и эксперт по Корее Су Ким.

Ранее Пхеньян провёл крупнейшую демонстрацию своих МКБР на военном параде. Судя по снимкам с мероприятия, на нём было показано 11 ракет «Хвасон-17», которые в настоящий момент считаются крупнейшими МКБР мобильного базирования, а также пять контейнеров, предположительно предназначенных для перевозки новых твердотопливных ракет. Столько МКБР одновременно ещё не демонстрировалось на парадах ни разу в истории — и такая акция показывает, что лидер Северной Кореи уже скоро может получить возможность нанести по США достаточно мощный удар, чтобы преодолеть американскую систему ПРО, пишет Bloomberg.


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