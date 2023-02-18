Вечер в думу

Людей с судимостью предлагают допустить до депутатского мандата. Пока не всех и не везде, но то ли еще будет.

Вслед за инициативой выдвигать кандидатами в депутаты «ветеранов спецоперации» (в этом политически правильном и своевременном порыве слились все думские партии) появилась другая, еще более впечатляющая.

«Единая Россия» устами главы своего центрального исполкома Александра Сидякина заявила, что для участия в праймериз кандидатам в депутаты с «новых территорий» (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) не придется предъявлять справку об отсутствии судимости, потому что в «текущих реалиях» в этих регионах «невозможно соблюдать все формальности». И потому к кандидатам будут предъявлять «менее жесткие требования, чем в других регионах России».

Александр Сидякин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На сегодня в «ЕР» установлен запрет для участия в праймериз кандидатов, имеющих судимость. Но на «новых территориях», по словам Сидякина, у кого-то может не быть возможности «представить справку об отсутствии судимости своевременно, поскольку это завязано на украинские органы». И партия «должна с этим научиться работать».

Параллельно депутат Госдумы, член комитета по обороне, бывший зам командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Андрей Гурылев заявил, что военные из числа бывших заключенных — это «люди с широким кругозором и хорошим образованием», и что «да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину».

Идея, конечно, подкупающая своей новизной: помочь бывшим уголовникам с «новых территорий» стать депутатами.

Обеспечить, так сказать, приток свежей крови в думский застоявшийся организм. Обновить лексикон (он, правда, у некоторых народных избранников и так не сильно отличается от того, что принесут «ветераны спецоперации» из числа бывших зэков). Расширить кругозор и уровень познаний.

Конечно, для этого просто необходимо не огорчать «ветеранов» упоминанием об их «славном прошлом». И вот в Госдуме по предложению Евгения Пригожина уже активно разрабатывают поправки, запрещающие «дискредитацию участников боевых действий и добровольцев, в том числе бывших осужденных». С запретом публиковать «сведения негативного характера» и вообще любую критику участников СВО, а также информацию об их «прошлых правонарушениях». А то, мол, СМИ, блогеры и Telegram-каналы выискивают о них «негативную информацию», выставляют участников боевых действий «в неприглядном свете, представляя их злодеями и преступниками».

В том, что такие поправки разработают и примут, сомнений нет, и понятно, из каких «ветеранов» будут формировать думский кадровый резерв. Ведь именно на этих людей сейчас, как говорят представители всех думских партий, «есть запрос».

Так что вечер вам в думскую хату.

Впрочем, все не так просто.

Свои праймериз «Единая Россия» может проводить как хочет — ее внутреннее дело. Но требование федерального закона — об обязательном указании при подаче кандидатами документов на выдвижение и регистрацию информации о судимостях (даже погашенных) — никто пока еще не отменял.

Более того: если кандидат не указал о своей судимости — это, по закону, безусловное основание для его снятия с выборов.

При этом факт судимости (даже погашенной) и соответствующая статья указывается в избирательном бюллетене. Дабы избиратели знали, кто им предлагается для возможного выбора.

Конечно, нет никаких проблем — при наличии политической воли — изменить закон за два дня в трех чтениях. И убрать это требование (а заодно и обязанность указывать в бюллетене возможное криминальное прошлое) для участников СВО и кандидатов с «новых территорий», сохранив его для всех остальных.

Для «иностранных агентов» и «аффилированных с ними лиц» указывать в бюллетене этот факт строго обязательно — и уже был прецедент на прошлых думских выборах: политический заключенный Андрей Пивоваров баллотировался от «Яблока», и в избирательном бюллетене рядом с названием партии стояла соответствующая «маркировка». И кроме того, не менее 25% площади всех агитационных материалов надо было отдавать под соответствующий дисклеймер крупным шрифтом.

Ну, а бывшие уголовники, судя по всему, куда более приемлемы для власти, чем «иностранные агенты», и даже вполне желательны в качестве депутатов.

Полная калька сталинских времен: в отличие от «политических», они ?уголовники для власти, как говорили тогда, «социально близкие».

Борис Вишневский,

депутат ЗакСа Петербурга

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