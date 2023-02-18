 

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

18.02.2023, 22:40, Разное
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Детство —
увлекательное время, когда можно свободно спать, кушать и играть в любимые
игрушки. Как хорошо, что даже будучи взрослым, звезды российского шоу-бизнеса не
забывают про детские игры и позволяют себе иногда окунуться в прошлое.

Так, певец Николай Басков в детстве играл с плюшевыми игрушками. Любимцем в коллекции был медведь. Наверняка, как и все дети, Басков покрутил ему шарики, вместо глаз. А кому не хотелось их вытащить!

Закадычный друг Баскова Филипп Киркоров проводил детство в компании игрушечных машинок и оригами. Сейчас вместе с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином любящий отец заново погружается в увлекательный мир миниатюрного транспорта.

Любил машинки в детстве и Александр Серов. Артист признается, в детстве он дорожил каждым подарком. Маленький Саша с нетерпением ждал дня рождения, чтобы получить новые игрушки.

Юмористу Максиму Галкину* тоже не приходится вспоминать детство. С рождением двоих наследников его жизнь как будто бы началась заново. Он снова в экстазе от кубиков. Вместе с Лизой и Гарри артист с удовольствием собирает “Лего”. Намного увлекательнее, чем советские конструкторы.

Пожалуй, самое необычное увлечение в детстве было у Дмитрия Колдуна. Загадочный артист обожал наблюдать за своей ящерицей. С ней же он придумывал и новые игры, и запутанные истории. Удивительно, на что способна детская фантазия!

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.


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