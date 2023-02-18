Секрет природной красоты: польза органической хлореллы для кожи

Хлореллу открыл в 1890 году нидерландский биолог М. Бейеринк. Это одноклеточная водоросль, ареал обитания которой в пресноводных водоемах. Долгое время на нее не обращали внимания, пока, после ядерных бомбардировок Японии, с ее помощью не очистили почву от радиации. Сегодня это популярный суперфуд и косметическое средство.

Общие сведения

Хлорелла, одноклеточная пресноводная водоросль, быстро становится одним из самых популярных суперпродуктов на рынке. Она не только невероятно питательна и богата витаминами, минералами и белком, но также известна своими удивительными свойствами заживления кожи. Давайте узнаем, какую пользу приносит хлорелла и как помогает в оздоровлении кожи.

Витаминная составляющая

Органический порошок хореллы насыщен витаминами А, С и Е, а также незаменимыми жирными кислотами, которые полезны для здоровья кожи. Витамин А помогает уменьшить высыпания, регулируя выработку кожного сала и предотвращая закупорку пор. Витамин С способствует выработке коллагена, который помогает уменьшить морщины и другие признаки старения. Витамин Е помогает защитить кожу от солнечных лучей, обеспечивая ее антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами.

Незаменимые жирные кислоты, содержащиеся в хлорелле, помогают сохранить кожу увлажненной, эластичной и гладкой. В качестве дополнительного бонуса хлорелла также богата хлорофиллом, который, как было доказано, обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь успокоить раздраженную или воспаленную кожу.

Употребление хлореллы

Хлореллу можно употреблять в качестве добавки или наносить непосредственно на кожу в виде маски или сыворотки для лица — и то, и другое поможет оживить цвет дермы и вернуть красоту воспаленным участкам кожи.

При приеме внутрь антиоксиданты, содержащиеся в хлорелле, могут помочь в детоксикации вашего организма, помогая ему избавиться от токсинов, естественно присутствующих в окружающей среде, таких как смог, загрязнение окружающей среды, химические вещества и т. д., что сделает кожу более чистой, с меньшим количеством пятен.

При местном нанесении в виде маски или сыворотки для лица хлорелла может помочь уменьшить повреждение от солнца или гиперпигментацию, обеспечивая при этом необходимыми питательными веществами непосредственно клетки кожи.

Заключение

Хлорелла быстро становится одним из самых популярных средств по уходу за кожей естественного происхождения. Обогащенные витаминами А, С и Е, а также незаменимыми жирными кислотами и хлорофиллом — эти одноклеточные водоросли предлагают невероятное разнообразие преимуществ для всех типов кожи.

Потребление хлореллы внутрь помогает очистить организм от токсинов окружающей среды, а местное применение в виде маски для лица или сыворотки доставляет мощные питательные вещества непосредственно в клетки, делая кожу более здоровой. Хлореллу чаще всего используют для борьбы с акне, черными точками, воспалениями, солнечными ожогами, сухостью и чтобы сохранить здоровый и молодой цвет лица.