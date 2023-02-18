 

Артиллеристы Западного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на Донбассе

18.02.2023, 22:00, Новости дня
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Артиллеристы Западного военного округа из гаубицы Д-30 уничтожили опорный пункт украинских войск на кременском направлении в Донбассе.

Позиции противника выявили при помощи воздушной разведки, а потом по цели был открыт огонь из гаубицы Д-30 калибром 122 мм. Артиллеристы позволили вывезти раненого бойца ВСУ, и продолжили удары по укрепрайону противника, передает РИА «Новости».

Ранее российские артиллеристы в районе села Новоберислав Херсонской области уничтожили «блуждающий» 120-миллиметровый миномет, которым вооруженные силы Украины обстреливали Каховку.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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