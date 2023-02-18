 

Писториус заявил, что Запад демонстрирует силу по отношению к России поставками оружия Украине

18.02.2023, 22:00, Новости дня
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Поддерживая Украину поставками оружия, Запад демонстрирует РФ силу, поскольку дипломатическое и экономическое давление не действует, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции безопасности.

Писториус отметил, что Россия не идет на уступки под давлением санкций и дипломатии, поэтому приходится прибегать к демонстрации силы, это означает с одной стороны поощрение украинцев в их самообороне, а с другой – поставку оружия, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что ему немного грустно тратить миллиарды евро на оружие, поскольку он вырос во времена, когда верили, что в Европе никогда не будет войны.

Ранее глава немецкого минобороны Борис Писториус заявил, что инициатива, запущенная общественными деятелями Германии, которые потребовали не поставлять больше оружие Украине, чтобы провести мирные переговоры, является довольно наивной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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