Посольство Нидерландов в Москве сообщило о временном закрытии генконсульства королевства в Петербурге

С понедельника генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто, сообщило посольство королевства в Москве.

В посольстве пояснили, что генеральное консульство закрывается в связи с нехваткой персонала, которая возникла из-за «высылки из РФ большого количества нидерландских дипломатов». Указывается, что консульство возобновит работу, когда «сотрудников снова будет достаточно». При этом посольство остается открытым для запроса виз и оказания консульской поддержки гражданам Нидерландов в России, передает РИА «Новости».

Напомним, Нидерланды решили закрыть российское торгпредство и ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства должны будут покинуть королевство. По версии голландской стороны, Россия якобы направляет в качестве работников посольства сотрудников разведки. Кроме того, утверждается, что Россия тормозит выдачу виз голландским дипломатам.

В МИД РФ заявили, что Москва «даст соответствующий ответ» на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране.

Накануне посла Нидерландов в Москве Хиллеса Плуха вызвали в МИД России, где ему указали на недопустимость политики королевства и на деструктивную позицию его страны, занятую в визовом вопросе.

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