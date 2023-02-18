 

«Противнику урона такие бойцы не нанесут» — аналитики о службе бывших зеков в рядах ВС РФ

18.02.2023, 21:30, Разное
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Большие потери среди бывших заключенных в рядах ВС РФ могут говорить о непрофессионализме командования. Такое мнение высказали аналитики Telegram-канала «Политика в кругу».

По мнению экспертов, бюрократия в Минобороны РФ только создает дополнительные помехи для достижения ключевых целей спецоперации на Украине. При этом отмечается, что речь идет как о бойцах Народной милиции ЛДНР, так и добровольческих компаниях, не входящих в состав Вооруженных сил России. Одной из таких является ЧВК «Вагнер», основанная бизнесменом Евгением Пригожиным. В ходе СВО «музыканты» неоднократно доказали свою эффективность в отстаивании интересов России.

При этом аналитики считают, что бывшие заключенные не могут полноценно воевать в рядах ВС РФ. Одной из основных причин этого стала плохая боевая подготовка и морально-психологическое состояние.

«Морально-психологическое состояние на нуле, потому что ничего из обещанного им так и не дали: ни денег, ни амнистии. Отношение к ним командиров на местах ужасное, потому что зачем вкладываться в одноразовых солдатиков, которые в лучшем случае получат ранение в первом же бою и на этом их «служба» закончится. Противнику урона такие бойцы не нанесут, а вот репутации Вооруженных сил — запросто», — отметили авторы портала «Политика в кругу».

Ранее Пригожин сообщил о завершении набора заключенных в ЧВК «Вагнер». При этом компания выполнила все обещанные по контракту условия.


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