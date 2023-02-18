В Екатеринбурге мужчина в маске домогался до школьницы

Неизвестный житель домогался и угрожал девочке-подростку на улицах Екатеринбурга. Об этом пишет Телеграм-канал Екатеринбург №1.

По словам несовершеннолетней, инцидент произошел возле одной из школ. Она отошла от своих друзей, когда сзади подошел неизвестный житель и положил одну руку ей на бедро, а другую – на ягодицу. Девочка поняла, что он схватил ее сзади, когда повернулась. Нападавший был одет в черную маску с капюшоном, поэтому она не смогла определить его лицо.

Неизвестный житель убежал после того, как девочка закричала. Рассказав обо всем матери, она обратилась в полицию.