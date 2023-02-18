 

В Екатеринбурге мужчина в маске домогался до школьницы

18.02.2023, 21:25, Разное
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Неизвестный житель домогался и угрожал девочке-подростку на улицах Екатеринбурга. Об этом пишет Телеграм-канал Екатеринбург №1.

По словам несовершеннолетней, инцидент произошел возле одной из школ. Она отошла от своих друзей, когда сзади подошел неизвестный житель и положил одну руку ей на бедро, а другую – на ягодицу. Девочка поняла, что он схватил ее сзади, когда повернулась. Нападавший был одет в черную маску с капюшоном, поэтому она не смогла определить его лицо.

Неизвестный житель убежал после того, как девочка закричала. Рассказав обо всем матери, она обратилась в полицию.


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