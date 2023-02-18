Мнение: Развитие атомной энергетики, рост геологоразведки и газовый союз вокруг Ирана

1. Несмотря ни на какие кризисы и сложности, наша атомная энергетика растёт и обновляется неплохими темпами. Вот небольшой отчёт о развитии нашей атомной отрасли за последние 8 лет (ссылка):



С 2014 года мощность атомных электростанций, входящих в ЕЭС России, выросла с 26,34 до 29,54 ГВт (+3,2 ГВт), а доля в установленной мощности электростанций ЕЭС России с 11,3 до 11,93%. <…>

Выработка электроэнергии на атомных электростанциях ЕЭС России, за тот же период, выросла со 180 до 223 млрд кВт·ч (на 24% или на 43 млрд кВт·ч), а доля в выработке электроэнергии электростанциями ЕЭС России с 17,6% до почти 20%. <…>

Всего, за девять лет в промышленную эксплуатацию было введено 9 энергоблоков общей мощностью 7,72 ГВт, а остановлено 5 энергоблоков общей мощностью 3,4 ГВт. На начало 2023 года в промышленной эксплуатации находятся 39 энергоблоков общей мощностью 29,649 ГВт.

Также, в России ведётся строительство новых энергоблоков — двух энергоблоков на Курской АЭС с реакторами ВВЭР-ТОИ, одного на площадке Сибирского химкомбината в Северске с реактором БРЕСТ-ОД-300 и одного на площадке ГНЦ НИИАР в Димитровграде с реактором МБИР.

2. Нам рассказывали, что российская геологоразведка, особенно в области бурения разведывательных скважин по нефти и газу, якобы критически зависит от поставок западного оборудования. Казалось бы, с прекращением этих поставок, разведка должна была рухнуть. Но нет, не рухнула (ссылка):



Российские компании пробурили в 2022 году больше нефтяных скважин, чем за прошедшее десятилетие. Мало признаков того, что международные санкции и уход крупных западных фирм навредили отрасли разведки и добычи. Это объясняет, как добыча нефти в стране восстановилась во второй половине 2022 года, даже несмотря на введение дополнительных ограничений на ее экспорт, удивляется Bloomberg.

Крупные западные компании, включая BP Plc, Shell Plc и Exxon Mobil Corp., отказались от многомиллиардных инвестиций в страну. Европа ввела «комплексное ограничение экспорта оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли в Россию».

Тем не менее, согласно отраслевым данным, в прошлом году российские нефтяные вышки пробурили более 28 000 км, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие.

Данные показывают, что общее количество начатых скважин выросло почти на 7% и превысило 7800, при этом большинство ключевых нефтяных компаний превзошли результаты предыдущего года.

3. Маршрут переброски российского газа через Казахстан, Туркменистан и Иран в Южную Азию выглядит всё более реальным (ссылка):

Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ потребителям в любом направлении, включая Южную Азию.

Как сообщает новостная служба News Central Asia (NCA), в кулуарах специализированной выставки ИРИ, проходящей сейчас в Ашхабаде, управляющий директор и председатель правления Иранской компании по газовому инжинирингу и развитию (IGEDC) Реза Новшади сообщил: “Мы официально рекомендовали и предложили «Газпрому» и «Туркменгазу» – Иран готов получать газ из Туркменистана и России на севере и поставлять его на юге в любую страну, по их желанию”.

Новшади также добавил, что в стране готовы поставлять газ в Пакистан. По его словам, до границы уже строится трубопровод мощностью 100 млн кубометров в сутки. Он отметил, что сейчас Иран располагает мощностями для передачи до 100 млн кубометров газа в сутки, что составляет около 36,5 млрд кубометров газа в год.