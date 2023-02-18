Мнение: Срыв планки

Конструктивного анализа ситуации с сумкой я не получила.

Немного вот этот комментатор начал, но главного даже он не сказал.

Что такое границы, друзья?

Это ваши реальные полномочия.

Только с этой позиции вы должны рассматривать любой конфликт.

Полномочия – это все, что вы можете свободно сделать, не повредя себе.

Желания должны соответствовать возможностям и поведение должно быть строго в этих рамках.

Если вы делаете то, что не можете себе позволить, то, на что у вас не хватает полномочий, то, что повредит вам, в ближайшей или отдаленной перспективе, повредит прямо или косвенно, это значит, что вы выходите из границ.

Вот наш лектор сталкивается с конфликтной ситуацией в зале.

Многие осуждали его фривольную и грубоватую манеру вести диалог с залом, но, осуждая, никто почти не сказал, в каком случае и почему это мимо границ. Такое ощущение, что многие считают вежливость – правилом, смысла которого не понимают. Не понимая смысла, невозможно ни иметь качество, ни адекватно им пользоваться. Вежливость – лучший способ защитить свои границы. Вы не задеваете других, не наступаете им на ноги, никого не задираете, не провоцируете, не нарушаете чужих границ, поэтому вас тоже никто не трогает. Более того, вас находят безопасным и приятным человеком, с вами хотят иметь дело. Вот что такое вежливость.

Вежливость – самый простой способ держаться в красном поле, но не единственный.

Лектор на своих лекциях или модный групповой коуч не должны придерживаться самого безопасного формата.

Они могут выбрать и опасный. И даже провокационный.

Формат лектор может выбирать сам, и если ему больше нравится неформальное или даже фамильярное общение, если его лекции – это такой стендап и даже жесткое шоу с интерактивной пикировкой, он может позволить себе и это, однако он должен уметь обеспечить себе в таких условиях безопасность.

Проблема шире, чем частный случай лектора, у которого внезапно “сорвало планку”.

Проблема касается всех преподавателей, всех менторов, коучей, тренеров и даже блогеров, которые обучают чему-то на своих страничках.

Мы то и дело читаем, что какая-то учительница вспылила и ударила ученика, тренер пойман на рукоприкладстве или какой-то блогер устроил в Сети истерику на потеху всем, обвинив подписчиков в том, что они нелюди, сволочи и ублюдки, и если бы мог бить их сумкой по головам в этот момент, делал бы так.

Никто не должен думать, что способен погружаться в конфликт с головой, переходить границы, но при этом контролировать себя и не допустить перехода к насилию. Это практически невозможно.

Выходя за границы КП с обеих сторон, конфликт становится все более безобразным, участники все больше опускаются и им все больше “срывает планки”.

Срыв планки неизбежен для расшатанного человека, а держать равновесие можно, только находясь внутри своих границ, только это дает устойчивость.

Преподаватель, который поддерживает с аудиторией вежливую дистанцию, обращается на вы, не позволяет себе фамильярных и грубых шуток, вежливо пресекает любые попытки слушателей сократить дистанцию, (как, кстати, наиболее вежливо и корректно это пресечь, кто опишет?), находится в центре своей территории, до границ остается запас пространства. Это значит, что никакая провокация зала не может его расшатать. Чем больше пространства до границ, тем больше запас ходов, тем больше способов реагировать на провокации и вызовы, оставаясь в границах.

Если вы “ходите по краю”, у вас нет никакого запаса ходов, “на краю” есть только один правильный ход, все остальные – мимо границ.

Иметь запас пространства выгодно, поэтому нет ничего выгодней вежливости.

Однако многие выбирают ходить по краю.

Самая главная причина этого – неумение видеть границы. Тех, кто видит границы, но все-таки ходит по краю, разберем отдельно.

Человеку хочется вести себя спонтанно, выражать все свои эмоции, то сокращать, то увеличивать дистанцию, в зависимости от собственного желания, ему кажется, что, придерживаясь правил вежливости, он будет наступать себе на горло, будет предавать себя, будет занимать невыгодную позицию.

Только самые воспитанные люди испытывают дискомфорт от приближения к “краю”. Тревожных людей это не касается, тревожные, но невоспитанные люди наоборот быстрей переходят границы, тревога дополнительно расшатывает и сбивает настройки. Тревожные то лебезят на пустом месте, то впадают в агрессию, защищаясь от воображаемых опасностей, то сливают себя, то пытаются отстоять, путая свое и чужое. Боязнь выглядеть тревожным или зажатым, заставляет многих людей вести себя глупо, косячить и сливаться, “компенсировать” сливы косяками, а косяки сливами.

В ситуации с сумкой мы видели нечто подобное.

Лектору не хочется выглядеть занудой, он гордится своим умением классно читать лекции, вызывать смех и живой отклик зала, поэтому он шутит на любые темы, но плохо различает остроумие и кривляние.

Кривляние отличается тем, что каждая шутка – либо вектор косяка, либо вектор слива. Шутки-косяки оскорбительны, особенно те, которые нарушают табу, например издеваются над инвалидностью, над жертвами преступлений, над болезнями и трагическими потерями людей. К последнему часто относятся и мелкие косяки, которые тоже очень неприятны и поэтому не смешны. Вы хорошо знаете этот момент, как какой-нибудь шутник сначала шутит и это смешно, а потом вдруг он произносит такое, от чего все резко перестают смеяться и смотрят на шутника как на дурака. Говорят “его занесло”, “он берега попутал”, “он перешел грань”, то есть в бытовом языке есть четкое представление о том, что шутки должны быть в границах.

Векторы слива – это когда шутник пытается пошутить над собой, но не отличает самоиронию от самоуничижений, а откровенность от эксгибиционизма. Векторы слива часто бывают и векторами косяков, когда человек и других оскорбляет, и себя позорит.

Большинство людей мелкие векторы косяков и сливов вообще не замечают, хотя реагируют на это все. То есть настроение портится, собеседник перестает нравиться, а почему это – не понятно, а иногда и рефлексии нет. Люди вообще очень плохо определяют и формулируют, что с ними происходит, для этого нужны навыки и нормальные границы.

Поэтому общение лектора или преподавателя, которые не придерживаются формальных правил, часто выходит из границ. Формальные правила защищают преподавателя, но если тот воспринимает их не как защиту, а как обузу, которая сковывает его спонтанность, а собственные границы у него плохие, векторы косяков и сливов быстро превращаются в косяки и сливы.

Вот эти моменты вы должны отличать, когда разбираете ситуации, типа ситуации с сумкой.

Я всегда прошу конкретных примеров и подробного анализа, чтобы понять, отличаете ли вы то, что в границах, от векторов мимо границ, а маленькие векторы от больших.

Пока выходит так, что отличаете не очень.

Вы смешиваете в кучу и косяки, и мелкие векторы косяков, и то, что векторами мимо границ не является.

Можно не быть вежливым, но при этом не переходить грань.

Неформальная обстановка и неформальные отношения с аудиторией позволяют лектору выходить за формат академической лекции, то есть раскованно шутить, обращаться на ты, провоцировать на эмоции и жестко критиковать ответы. Границы определяются форматом мероприятия и если вы общаетесь с аудиторией как с кружком близких приятелей, а не с кругом чужих людей, вам позволено многое.

Есть только одно правило: вы не можете хаотично менять формат, и вы не можете требовать, чтобы другая сторона придерживалась другого формата.

Главная причина всех бытовых конфликтов, ссор родителей с детьми и супругов между собой – несогласованность форматов. Многие называют это “не поделили власть”. Но чаще всего дело не в споре за власть, а в несогласованности. Вы общаетесь с ребенком то дружески, по-детски дурачась, то вдруг начинаете говорить строго и дальше впадаете в гнев, почему он дерзит вам. Вы резко поменяли формат и ожидаете от ребенка, что он быстро перестроится. Но переход из формата в формат должен занимать время и даже времени может оказаться мало.

То же самое бывает и между супругами. Хлопнуть по заднице жену или мужа во время сексуальных игр, а потом повторить это во время обсуждения серьезных проблем или на людях – очень большая разница. Второй может вызвать приступ гнева и дополнительную обиду от того, что партнер совсем не чувствует границ и действует неуместно. Это означает, что с таким партнером нельзя шутить и играть, он использует смену формата во вред отношениям.

Если лектор шутит с аудиторией и позволяет себе фамильярность и провокации, он должен давать себе отчет, что вернуться к строгой иерархии не получится. Можно вернуться частично, но потребуется регламент. Как минимум нужна просьба оставить шутки и перейти к серьезному обсуждению. И дальше еще придется подождать, пока смена формата произойдет, и надо лояльно относиться к тому, что полностью перестроиться смогут не все. Мы хорошо помним это со школы: стоило учителю начать шутить и по-свойски болтать с классом, потом требовалось время, чтобы уговорить всех стать серьезней и перестать острить.

Издержки переключения – это тот факт, который нельзя игнорировать, но не стоит относиться к нему как к катастрофе.

Если вы хотите строгой иерархии, не переключайтесь на другой формат, а если переключаетесь, не ждите строгого соблюдения правил. Это не значит, что переключаться на разные форматы нельзя, но требуется гибкость и терпеливость, чтобы избежать конфликтов. А для начала надо хотя бы видеть переключение на другой формат.

Из-за несогласованности форматов всегда возникают векторы косяков. Человек злится, его шутки становятся грубыми, перестают напоминать шутки. Пытаясь компенсировать векторы косяков, человек прибегает к сливам, начинает жаловаться и сокрушаться. Или, наоборот, начинается с того, что он просит уважать его и ноет, а потом чувствует унижение, злится и угрожает.

Угрозы – самый опасный момент. Это переход от векторов сливов и косяков к косякам и сливам.

Угрозы выглядят нелепо и глупо, когда вы не можете их воплотить в жизнь или можете, но с ущербом для себя.

Никогда не произносите таких угроз, а если произнесли, осознавайте, что перешли грань.

“Еще одно слово и (получишь)” – не только глупая угроза, но и грубый вызов. Вы провоцируете человека нарушить ваше условие. Вы буквально “делаете вилку”. Он не может подчиниться вашей угрозе, потому что это будет означать его унижение, рост его агрессии и эскалацию конфликта.

Никогда не угрожайте, а если предупреждаете о санкциях, делайте это в самой корректной форме, чтобы не провоцировать на отказ. Не требование, а просьба не мешать другим слушателям, не угроза “выкинуть”, а вежливое пояснение, что придется позвать администрацию или охрану.

Если вы перешли к грубым угрозам, воплощение которых бьет по вам, например к угрозам физической расправы, вы шагнули в черное поле.

А в черном поле у человека не может быть никакой устойчивости, он не владеет собой, поскольку ноги его (опоры, рычаги) остались в красном, а сам он (туловище) переместился в черное. Голова же его трещит как качан капусты и вот-вот покатится с плеч (сорвет планку).

Из черного поля может быть только один единственный ход – отступить назад (как, кстати?), а если ход назад заблокирован – взять паузу.

“Время моет поле” и спустя паузу может появиться выход. Некоторые ситуации можно вообще не решать, а подвесить, и это намного лучше, чем продолжать катиться с горы вниз (сливаться) и нагнетать напряжение (косячить), пока не сорвет планку.

В случае сорванной планки и выхода из правового поля можно всего лишь минимизировать ущерб.

Избежать его уже нельзя, компенсировать можно будет только со временем.

Все, кто пытаются компенсировать весь ущерб сразу же, особенно репутационный ущерб, продолжают действовать в черном поле.

Например они оправдываются, объясняя, почему так поступили. Это дает обратный эффект. Какой и почему?

Или они обвиняют другую сторону, чтобы доказать, что виноваты не только они. Поддержка другой стороны растет. Почему?

Или они ругают себя и унижают публично, думая, что так смогут сократить нападки в свою сторону. Получается наоборот. Как и почему?

Или они пытаются отшутиться, перевести стрелки, построить на этом новую концепцию, рассказать о глубинных причинах произошедшего – и это все тоже всегда баги.

Почему не существует слов и особенно речей, которые бы не усугубили такую ситуацию, кроме самых кратких и сдержанных извинений, без объяснений причин?