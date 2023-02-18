Какие формы ногтей чаще всего ломаются и какие прочные

Если вы посещаете маникюрный салон, должно быть, не раз сталкивались со сложностями выбора, будь то форма ногтей, цвет или их дизайн. Но важно подобрать не только стиль нейл-арта, но еще и такую форму ногтей, которая продержалась бы до следующей коррекции.

У каждой из существующих форм есть свои особенности и недостатки, одни смотрятся более эффектно, другие подходят для жесткого дресс-кода, тогда как третьи отлично подчеркивают форму ваших пальчиков. Если вы пришли к тому, что хотите подобрать форму, которая меньше бы ломалась и проявляла максимальные прочностные характеристики, следует подробнее изучить этот вопрос.

Квадратные ногти

Квадратные ногти могут быть короткими или длинными. Несмотря на то, что они считаются самыми ломкими девушки не перестают их выбирать. Если вы любите квадратную форму ногтей, можете немного сгладить уголки, это сделает ногти более прочными. А вот длинные квадратные ногти с острыми уголками будут всюду зацепляться, пока хотя бы один из них не сломается.

Что сделать с со сломанным квадратным ногтем

Если вы носите квадратные длинные ногти с острыми уголками, должно быть, сталкиваетесь с тем, что они иногда ломаются. Если это произошло, лучше сгладить неровные края, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение ногтя.

Если же перелом распространился на ногтевое ложе, следует срочно обратиться к мастеру по маникюру, так как это может привести к инфекции. Если поломка оказалась не слишком серьезной, например, немного отслоился верхний слой, можно подпилить ноготь, чтобы доносить маникюр до следующего похода в салон.

Короткие круглые

К таким ногтям можно отнести, например, миндалевидную форму. Она является самой прочной и, как правило, доживает до следующего похода в салон красоты. Вы даже можете выбрать прямоугольные максимально короткие ногти со сглаженными углами, которые тоже вряд ли сломаются, только если вы не будете делать какие-то экстремальные вещи, где должны быть задействованы ваши ногти.

У круглых овальных или миндалевидных ногтей есть дополнительные преимущества, кроме того, что они являются менее ломкими. Плюс заключается в том, что с такой формой пальцы смотрятся более изящными. А маникюр выглядит максимально натурально.

Как сделать ногти менее ломкими

Если вы хотите сделать ногти менее ломкими, необходимо соблюдать некоторые правила. Например, важно надевать перчатки, когда вы собираетесь выполнять уборку по дому или мыть посуду. Кроме того, ногти могут стать более ломкими, если долго носить покрытие в виде акрила или геля.