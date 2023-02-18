 

Мнение: О стремительном сливе Путина… Отнестись с пониманием?

18.02.2023, 20:39, Разное
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Все точки над «ё» расставлены, и всё стало на свои места.

Генеральный секретарь #НАТО Йенс Столтенберг в ходе конференции по безопасности в Мюнхене заявил буквально следующее. Риск дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта конфликта не соразмерен с опасностью победы России над Украиной. А значит, Киеву и Украине нужно дать всё «то, что ей нужно для того, чтобы победить и восторжествовать как суверенное, независимое государство в Европе». Иными словами, коллективный Запад устроит не просто разгромное, но ещё и унизительное поражение Кремля.

Что значит это, по сути, ультимативное заявление?

Что #США и НАТО получили твёрдые и безусловные гарантии неприменения Россией ядерного оружия ни в каком виде и ни при каких обстоятельствах. Что у них есть абсолютная уверенность в беспрекословном соблюдении таких гарантий. А значит, они даны и получены на всех уровнях, от Кремля до самых до окраин. То есть, даже если поступит «приказ», он не будет выполнен, и никакая система «Периметр» ничего сделать не сможет.

Только этой стопроцентной уверенностью можно объяснить полное игнорирование генсеком НАТО рисков эскалации конфликта до степени обмена ядерными ударами. Что косвенно подтвердил и Йенс Столтенберг. Некоторые опасаются, что поддержка Киева может спровоцировать эскалацию, но «вариантов без риска нет», меланхолично отметил он, показав тем самым своё и в широком смысле «коллективно-западное» отношение к реальности такого риска.

И, в общем, вопрос прост. «#Путин слил» или же Путина «слили» российские элиты?

А может, и то, и другое сразу?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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